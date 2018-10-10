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10 Ekim 2018 Çarşamba 10:26

Dicle Elektrik’ten kaçak kullanıma bir suçüstü daha

Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri, bu kez de Diyarbakır’da borcundan dolayı kesilen elektriği kaçak yollarla bağlanan markete suçüstü yaptı. 127 bin lira borcu bulunan market sahibi ve kaçak bağlantı yapmaya çalışan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Dicle Elektrik'ten kaçak kullanıma bir suçüstü daha
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Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri, bu kez de Diyarbakır’da borcundan dolayı kesilen elektriği kaçak yollarla bağlanan markete suçüstü yaptı. 127 bin lira borcu bulunan market sahibi ve kaçak bağlantı yapmaya çalışan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, merkez Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi’nde bulunan bir marketin elektriği uzun süredir ödenmeyen ve 127 bin liraya ulaşan borcu nedeniyle Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri tarafından kesildi. Ancak market sahibi, borcunu ödemek yerine işyerinin elektriğini kaçak olarak bağlatmak istedi. Durumu fark eden Dicle Elektrik denetim ekipleri, gerçekleştirdikleri fiziki takip sonucunda olup biten her şeyin görüntülerini kaydetti. Markete kaçak elektrik bağlantısı yapılırken de güvenlik birimlerine de haber verilerek, kaçak elektrik bağlantısı gerçekleştirilirken suçüstü yapıldı.

Dicle Elektrik’in şikayeti üzerine işletme sahibi ve kaçak elektrik bağlantısını yapmaya çalışan bir kişi, olay yerinde gelen polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. Dicle Elektrik ekipleri ise, olayla ilgili yasal ve yönetmelikler çerçevesinde gerekli işlemleri başlattı. Dicle Elektrik yetkilileri, kayıt dışına karşı mücadelede teknik imkanların kullanılmasının yanında saha çalışmalarından da geri adım atılmayacağını, kaçak enerji kullanan bu küçük azınlığın, diğer tüketicilerin kesintisiz elektrik almasına engel olmasına müsaade etmeyeceklerini bildirdi.
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