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01 Temmuz 2018 Pazar 18:58

Dicle Nehri’nde 14 yaşındaki çocuk boğuldu

Diyarbakır’da arkadaşlarıyla serinlemek için Dicle Nehri’ne giren 14 yaşındaki Yusuf Akın boğularak hayatını kaybetti.

Dicle Nehri'nde 14 yaşındaki çocuk boğuldu
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Diyarbakır’da arkadaşlarıyla serinlemek için Dicle Nehri’ne giren 14 yaşındaki Yusuf Akın boğularak hayatını kaybetti.

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde sıcaktan bunalan 3 arkadaş serinlemek için Dicle Nehri’ne girdi. Akıntıya kapılan 3 arkadaştan ikisi vatandaşlar tarafından kurtarılırken 14 yaşındaki Yusuf Akın suda kayboldu. İzine rastlanmaması üzerine polis ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler Yusuf Akın’ın bulunması için kurtarma çalışması başlattı. Dalgıçların katılımıyla yapılan 2 saatlik aramanın ardından 14 yaşındaki Yusuf’un cansız bedenine ulaşıldı.

Yusuf Akın’ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Akın ile beraber suya giren 2 arkadaşının ifadeleri alındı.
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