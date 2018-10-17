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17 Ekim 2018 Çarşamba 08:16

Didim’de 35’i çocuk 80 kaçak göçmen yakalandı

Didim’de yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan ve çoğunluğunu çocukların oluşturduğu 80 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, bölgede devriye görevi yapan sahil güvenlik uçağı...

Didim'de 35'i çocuk 80 kaçak göçmen yakalandı
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Didim’de yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan ve çoğunluğunu çocukların oluşturduğu 80 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bölgede devriye görevi yapan sahil güvenlik uçağı tarafından Didim’in Tekağaç Burnu’nun güneyinde 2 lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen tespit etti. Görevlendirilen sahil güvenlik botu tarafından durdurulan iki lastik bot içerisindeki 35’i çocuk, 12’si kadın toplam 80 kaçak göçmen ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan 48 Suriye, 24 Filistin, 7 Irak ve 1 Eritre uyruklu kaçak göçmenler il göçmen bürosuna teslim edildi.
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