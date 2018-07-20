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20 Temmuz 2018 Cuma 12:19

Dilovsası’nda 5.5 ton kaçak on numara yağ ele geçirildi

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde zabıta ve jandarma ekiplerince baskın yapılan ruhsatsız bir imalathanede 5.5 ton kaçak on numara yağ ele geçirildi.Dilovası’nda zabıta ekiplerinin dikkati, kaçak on numara yağ üreten tesisi...

Dilovsası'nda 5.5 ton kaçak on numara yağ ele geçirildi
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KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde zabıta ve jandarma ekiplerince baskın yapılan ruhsatsız bir imalathanede 5.5 ton kaçak on numara yağ ele geçirildi.

Dilovası’nda zabıta ekiplerinin dikkati, kaçak on numara yağ üreten tesisi ortaya çıkardı. Edinilen bilgiye göre bir ihbar üzerine harekete geçen Dilovası Belediyesi Zabıta ekipleri, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte Çerkeşli Mahallesi’ndeki belirlenen adrese baskın düzenledi. Yapılan baskında imalathane içerisinde araçlarda 10 numara yağ olarak kullanıldığı tespit edilen ve bir firmanın sahte etiketleri basılıp üretilerek piyasaya sürülmeye hazırlanan 5.5 ton yağ ele geçirildi.

Baskında inceleme yapan zabıta ekipleri, merdiven altı tabir edilen imalathanenin herhangi bir ruhsatı ve ticaret kaydının olmadığını ve dışarıdan getirdiği kaçak yağları burada bir marka adı altında sahte isimle piyasaya sürdüğü tespit etti. Baskında iş yeri sahibi Z.İ. hakkında yasal işlem başlatılırken, imalathanede bulunan tüm malzeme ve kaçak yağlara da el konularak iş yeri mühürlendi.
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