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12 Ekim 2018 Cuma 13:04

Dinamit patladı, kepçe operatörü öldü

Şanlıurfa’da bir kepçe operatörü, çevre düzenlemesi yaptığı bölgede önceden döşenmiş dinamitin infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde yaşandı. Kepçe...

Dinamit patladı, kepçe operatörü öldü
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Şanlıurfa’da bir kepçe operatörü, çevre düzenlemesi yaptığı bölgede önceden döşenmiş dinamitin infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde yaşandı. Kepçe operatörü Bedir Obuz (24), iddiaya göre iş makinesiyle yapımı devam eden fabrika çevresinde çevre düzenlemesi yaptığı sırada önceden döşenmiş dinamitin infilak etmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Polisin güvenlik önlemleri aldığı bölgede, sağlık ekipleri de olası yeni bir duruma karşı hazır bekledi. Hayatını kaybeden Obuz’un evli ve 2 çocuk babası olduğu, 2’nci çocuğunun yeni doğduğu öğrenildi. Obuz’un olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirerek, gözyaşlarına hakim olamadı.

Obuz’un cesedi, olay yerindeki inceleme sonrası otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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