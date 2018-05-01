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01 Mayıs 2018 Salı 21:33

Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 yaralı

Düzce elektrik direğine çarpan otomobil ikiye bölündü, kazada sürücü yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Düzce Kalıcı konutlar bağlantı yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, konutlardan Düzce istikametine giden Eren Ç. idaresindeki...

Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 yaralı
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Düzce elektrik direğine çarpan otomobil ikiye bölündü, kazada sürücü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Düzce Kalıcı konutlar bağlantı yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, konutlardan Düzce istikametine giden Eren Ç. idaresindeki 81 AE 606 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç ikiye bölünürken kazada ise otomobil sürücüsü Eren Ç. yaralandı. Çevreden geçenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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