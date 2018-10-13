Direğe çarptı alev topuna döndü

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjdeki direğe çarptıktan sonra alev alıp yandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Lara Turizm Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde Kundu oteller bölgesine seyir halinde olan Ferit T.’ın kullandığı 07 LZ 571 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği araç, refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra alev aldı. Yaralı sürücü ve yanında bulunan arkadaşını araçtan çevrede bulunan vatandaşlar çıkardı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü otomobil, tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.