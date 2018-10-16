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16 Ekim 2018 Salı 22:10

Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücünün kaza anı kamerada

Konya’nın Beyşehir ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü, dönüş yapmaya çalıştığı akaryakıt istasyonunun refüjüne çıkarak levhalara çarptı. Kaza anı, istasyonun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.Edinilen...

Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücünün kaza anı kamerada
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Konya’nın Beyşehir ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü, dönüş yapmaya çalıştığı akaryakıt istasyonunun refüjüne çıkarak levhalara çarptı. Kaza anı, istasyonun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Ali Ö.‘nün (63) kullandığı 35 HF 122 plakalı hafif ticari araç, Müftü Mahallesi, Konya yolu 2.kilometrede bulunan bir petrol istasyonuna yaklaştığında sürücüsü kalp krizi geçirdi. Seyir halindeki aracını akaryakıt istasyonuna girerek durdurmaya çalışan sürücü, bunu başaramayınca refüje çıkarak buradaki levhalara çarptı. Kazada, sürücü ile araç içerisinde bulunan ve hafif şekilde yaralanan eşi Hatice Ö. ile Gülümser K. adrese yönlendirilen bir ambulans tarafından Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kalbi duran sürücünün acil serviste yapılan kalp masajı ile hayata döndürüldüğü, diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı petrol istasyonunun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kamera kayıtlarında, kalp krizi geçiren sürücünün aracıyla akaryakıt istasyonuna sinyal vererek girmek istediği, ancak bunu başaramayınca refüje çıktığı görülüyor.
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