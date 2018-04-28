İstanbul’da ana yolda hızla ilerleyen sürücünün direksiyon başında yemek yemesi yürekleri ağızlara getirdi. Sürücünün o anları ise yanında bulunan arkadaşı tarafından cep telefonuna kaydedildi.İstanbul’da ana yolda aracıyla hızlı bir şekilde ilerleyen sürücü direksiyon başında yemek yedi. Yemek yediği sırada direksiyonu tutmayan sürücünün o anları kazaya davetiye çıkardı. Sürücünün elindeki gözleme ve kolayı gören diğer sürücüler ise gördüklerine inanamadı. Yürekleri ağızlara getiren sahne ise sürücünün yanında bulunan arkadaşı tarafından cep telefonuna kaydedildi.
Direksiyon başında yemek yiyen sürücü kameralara yansıdı
İstanbul’da ana yolda hızla ilerleyen sürücünün direksiyon başında yemek yemesi yürekleri ağızlara getirdi. Sürücünün o anları ise yanında bulunan arkadaşı tarafından cep telefonuna kaydedildi.