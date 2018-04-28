ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Nisan 2018 Cumartesi 09:03

Direksiyon başında yemek yiyen sürücü kameralara yansıdı

İstanbul’da ana yolda hızla ilerleyen sürücünün direksiyon başında yemek yemesi yürekleri ağızlara getirdi. Sürücünün o anları ise yanında bulunan arkadaşı tarafından cep telefonuna kaydedildi.

Direksiyon başında yemek yiyen sürücü kameralara yansıdı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

İstanbul’da ana yolda hızla ilerleyen sürücünün direksiyon başında yemek yemesi yürekleri ağızlara getirdi. Sürücünün o anları ise yanında bulunan arkadaşı tarafından cep telefonuna kaydedildi.

İstanbul’da ana yolda aracıyla hızlı bir şekilde ilerleyen sürücü direksiyon başında yemek yedi. Yemek yediği sırada direksiyonu tutmayan sürücünün o anları kazaya davetiye çıkardı. Sürücünün elindeki gözleme ve kolayı gören diğer sürücüler ise gördüklerine inanamadı. Yürekleri ağızlara getiren sahne ise sürücünün yanında bulunan arkadaşı tarafından cep telefonuna kaydedildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku