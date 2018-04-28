Direksiyon başında yemek yiyen sürücü kameralara yansıdı

İstanbul’da ana yolda hızla ilerleyen sürücünün direksiyon başında yemek yemesi yürekleri ağızlara getirdi. Sürücünün o anları ise yanında bulunan arkadaşı tarafından cep telefonuna kaydedildi.

İstanbul’da ana yolda hızla ilerleyen sürücünün direksiyon başında yemek yemesi yürekleri ağızlara getirdi. Sürücünün o anları ise yanında bulunan arkadaşı tarafından cep telefonuna kaydedildi.

İstanbul’da ana yolda aracıyla hızlı bir şekilde ilerleyen sürücü direksiyon başında yemek yedi. Yemek yediği sırada direksiyonu tutmayan sürücünün o anları kazaya davetiye çıkardı. Sürücünün elindeki gözleme ve kolayı gören diğer sürücüler ise gördüklerine inanamadı. Yürekleri ağızlara getiren sahne ise sürücünün yanında bulunan arkadaşı tarafından cep telefonuna kaydedildi.