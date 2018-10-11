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11 Ekim 2018 Perşembe 20:08

Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil ormana uçtu

Zonguldak’ta direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil ormanlık alan uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.Kaza, Zonguldak Gaca yolu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan Köse idaresindeki 67 DA 965 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon...

Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil ormana uçtu
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Zonguldak’ta direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil ormanlık alan uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Zonguldak Gaca yolu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan Köse idaresindeki 67 DA 965 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ormanlık alana uçtu. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan Köse, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan araç sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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