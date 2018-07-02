Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil takla attı, sürücü hayatını kaybetti

Hatay’da direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobiliyle takla atan genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Antakya-Kırıkhan karayolunda seyir halinde olan Erhan Oğuz’un (27) kullandığı 46 HU 184 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu orta şeride çarpıp, takla atarak durabildi. Olay yerine gelen jandarma ve emniyet ekipleri ağır yaralı olan Oğuz’u ambulansla Mustafa Kemal Üniversitesi hastanesine kaldırdı. Oğuz, yapılan tüp müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.