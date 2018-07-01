ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Temmuz 2018 Pazar 15:30

Dış cephe filesi hırsızı yakalandı

Samsun’da binaların dış cephesinin yapımında kullanılan fileleri çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı.Olay, Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı depodan iki kez toplam 130 top dış cephe filesi ile yine bir inşaattan...

Dış cephe filesi hırsızı yakalandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Samsun’da binaların dış cephesinin yapımında kullanılan fileleri çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı.

Olay, Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı depodan iki kez toplam 130 top dış cephe filesi ile yine bir inşaattan 20 top dış cephe filesi çalındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, yaptıkları çalışmada üç ayrı hırsızlık olayını Emrah A.’nın (32) gerçekleştirdiğini tespit etti. Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan Emrah A., polisteki sorgulanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku