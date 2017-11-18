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18 Kasım 2017 Cumartesi 11:15

Diyabakır’ın Kulp ilçesinde jandarma ekipleri tarafından sürdürülen başarılı operasyonlarla, terör örgütü PKK’nın sözde sorumlularından ve İçişleri Bakanlığı tarafından gri listede aranan 2 teröristin de bulunduğu 1’i yaralı, 1’i sağ olmak üzere toplam 16

IHAAW111509-ASA/18-11-2017 - Diyabakır’ın Kulp ilçesinde jandarma ekipleri tarafından sürdürülen başarılı operasyonlarla, terör örgütü PKK’nın sözde sorumlularından ve İçişleri Bakanlığı tarafından gri listede aranan 2 teröristin de bulunduğu 1’i yaralı, 1’i sağ olmak üzere toplam 16 terörist etkisiz hale getirildi. 18.11.2017 11:15:09 TSI NNNN

Diyabakır'ın Kulp ilçesinde jandarma ekipleri tarafından sürdürülen başarılı operasyonlarla, terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından ve İçişleri Bakanlığı tarafından gri listede aranan 2 teröristin de bulunduğu 1'i yaralı, 1'i sağ olmak üzere toplam 16
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IHAAW111509-ASA/18-11-2017 - Diyabakır’ın Kulp ilçesinde jandarma ekipleri tarafından sürdürülen başarılı operasyonlarla, terör örgütü PKK’nın sözde sorumlularından ve İçişleri Bakanlığı tarafından gri listede aranan 2 teröristin de bulunduğu 1’i yaralı, 1’i sağ olmak üzere toplam 16 terörist etkisiz hale getirildi. 18.11.2017 11:15:09 TSI NNNN

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