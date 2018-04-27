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27 Nisan 2018 Cuma 11:51

Diyarbakır adliyesinde 4 ayda bin 488 kesici ve delici alet ele geçirildi

Diyarbakır adliyesinde 4 ayda yapılan kontrollerde bin 488 adet kesici ve delici suç aleti ele geçirilirken, haklarında yakalama kararı bulunan 375 kişi gözaltına alındı.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada...

Diyarbakır adliyesinde 4 ayda bin 488 kesici ve delici alet ele geçirildi
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Diyarbakır adliyesinde 4 ayda yapılan kontrollerde bin 488 adet kesici ve delici suç aleti ele geçirilirken, haklarında yakalama kararı bulunan 375 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada adliye binasına gelen vatandaş ve personelin vahim olaylara karışmaması amacıyla alınan önlemlerle muhtemel olayların önüne geçildiği belirtildi. Açıklamada, “Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımızca adliye ana hizmet binasına gelen vatandaşların ve personellerin vahim olaylarla karşılaşmaması amacıyla girişlerinde alınan önlemlere ilişkin elde edilen sayısal veriler, yaşanması muhtemel olayların önüne geçildiğini göstermektedir. Adliye ana hizmet binası girişlerinde bulunan X-Ray cihazı ile tespit edilen, güvenlik görevlilerinin yaptığı aramalarda; 610 adet farklı ebatlarda bıçak, 172 adet makas, 641 adet neşter - jilet, 6 adet biber gazı, 59 adet kesici ve delici özellikte cisim olmak üzere toplam bin 488 adet kesici ve delici nitelikte alet ele geçirilmiştir” denildi.

Yakalama kararı bulunan 375 kişi gözaltına alındı

Açıklamada, adliyeye girişinde yapılan sorgulamalarda yakalama kararı bulunan 375 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada, “Bununla birlikte adliyemiz ana hizmet binası girişinde 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 210 bin 91 kişinin GBT sorgusu yapılmış, yapılan sorgu sonucunda çeşitli suçlardan arama ve yakalaması bulunan 375 kişi yakalanmıştır. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı olarak vatandaşlarımızın can güvenliği konusunda gerekli hassasiyeti gösteren emniyet görevlilerimize teşekkür ediyoruz. Adliyemizde yaşanması muhtemel vahim olayların önüne geçmek amacıyla en üst seviyede ve hassasiyetle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerine yer verildi.
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