Diyarbakır merkezli 9 ilde PKK/KCK operasyonu: 90 gözaltı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK terör örgütünün KCK/TM yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 9 ilde 183 farklı adrese düzenlenen operasyonda 151 şüpheliden 90’ı gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, “Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan 2018/5079 ve 2017/9879 soruşturma numaralı dosyalar kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün KCK/TM yapılanması sözde Toplumsal alan sorumlusu, Kadın Alan Yapılanması (TJA), İdeolojik Alan, Kent Meclisleri, Kurye İşbirlikçi, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Basın Yayın Kültür Yapılanması, Yerel Yönetimler Komisyonu ve Siyasi Partiler ve benzeri alanlarına yönelik toplam 9 ilde operasyon gerçekleştirilmiştir. KCK/TM sözcüleri ve terör örgütünün sözde liderinin talimatları doğrultusunda örgüt adına faaliyet gösterdikleri anlaşılan şehir yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 151 şüpheliden 90 şüpheli gözaltına alınmış 183 farklı adreste gerçekleştirilen aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma devam etmekte olup, soruşturmanın safahatı ile ilgili ayrıca bilgi verilecektir” denildi.