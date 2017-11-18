Diyarbakır’da 10 kapkaççı yakalandı

Diyarbakır’da çeşitli tarihlerde gasp, kapkaç ve yankesicilik yapan şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı baskında 10 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik-Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından özel harekat polislerinin de desteğiyle önceden belirlenen adreslere baskın düzenlendi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 34 ekip tarafından 16 adrese düzenlenen operasyonda çeşitli suçlara karıştıkları tespit edilen 10 kişi gözaltına alındı.



Loading...

Adreslerinde bulunmayan Y.G. ve S.S. adlı şüphelilerin cezaevine girdiklerinin tespit edildiği, şüpheli 4 şahsın ise arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.