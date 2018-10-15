Diyarbakır’da 164 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır’da Hani-Lice karayolu üzerinde jandarma tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 164 kilo 400 gram esrar ele geçirildi.Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı bir uygulamada...

Diyarbakır’da Hani-Lice karayolu üzerinde jandarma tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 164 kilo 400 gram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı bir uygulamada alınan arama kararı ile arama yapıldığı bildirildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir otomobil içerisinde ; aracın arka koltuk bölümünde paketlenmiş şekilde 161,7 kilogram toz ve 2,7 kilogram kubar olmak üzere toplam 164 kilo 400 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmesi ve alınan talimat uyarınca, ele geçirilen uyuşturucu maddesi muhafaza altına alınmış, olayla iltisaklı 1 şüpheli gözaltına alınmıştır" denildi.