ASAYİŞ:
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19 Temmuz 2018 Perşembe 23:14

Diyarbakır’da 300 polisle asayiş uygulaması

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 300 polisle asayiş uygulaması gerçekleştirildi.İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte huzur ve güvenliğin devamlılığının sağlanması, şüpheli görülen,...

Diyarbakır'da 300 polisle asayiş uygulaması
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Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 300 polisle asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte huzur ve güvenliğin devamlılığının sağlanması, şüpheli görülen, aranan, uyuşturucu satışı ve kullanıcılarıyla terör nitelikli suç ve suçlularla mücadele amacıyla Yenişehir ilçesi Şehitlik ve Benusen Mahallelerinde Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya Asayiş Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik, Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat şube müdürlükleri ile Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden 26 amir sınıf olmak üzere 45 ekipten oluşan 300 personel katıldı.

Saat 20.00’da başlayıp 22.00’da sona eren uygulamada ekipler, ara sokaklarda, umuma açık iş yerlerinde şüpheli kişilerin kimlik kontrolünü yaptı. Şüpheli görülen araçlar kontrol edildi. Uygulama sonucunda askeri kanuna muhalefet suçundan aranması bulunan 1 şahıs yakalanırken 16 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebligat yapıldı. 289 şüpheli araç kontrol edilirken bin 19 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.
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