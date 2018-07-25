ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Temmuz 2018 Çarşamba 20:22

Diyarbakır’da arazi kavgası: 2’si ağır 9 yaralı

Diyarbakır’da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2’si ağır 9 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da arazi kavgası: 2'si ağır 9 yaralı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Diyarbakır’da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2’si ağır 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Bağlar ilçesine bağlı Çiçekliyurt köyünde yaşandı. İddiaya göre akraba olan ve aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Abdullah ve Mustafa A. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Abdullah A., yanında getirdiği silahı ateşledi. Olayda, 2’si ağır 9 kişi yaralandı. Köy halkının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda asker ve ambulans sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Güvenlik güçleri köye giriş çıkışları kapatırken, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Köyde gergin bekleyiş devam ediyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku