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23 Temmuz 2018 Pazartesi 20:49

Diyarbakır’da mobilya toptancısında yangın

Diyarbakır’da toptan mobilya satış mağazasında yangın çıktı. Yoğun dumanın gökyüzünü kapladığı yangını vatandaşlar adeta film izler gibi izledi.

Diyarbakır'da mobilya toptancısında yangın
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Diyarbakır’da toptan mobilya satış mağazasında yangın çıktı. Yoğun dumanın gökyüzünü kapladığı yangını vatandaşlar adeta film izler gibi izledi.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır-Elazığ karayolu üzerinde toptan satış yapan bir mobilya mağazasının deposunda elektrik kontağından yangın çıktı. Yangını gören çalışanlar, hemen mağazadan dışarı çıkıp durumu sağlık, itfaiye ekipleri ve güvenlik güçlerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yoğun duman gökyüzünü kaplarken, olay yerinde toplanan vatandaşlar adeta film izler gibi izledikleri yangını cep telefonları ile görüntüledi. Yangının bir otomobil servisine sıçramaması için ise itfaiye ekipleri yoğun çaba sarf etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangını söndürme çalışmaları sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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