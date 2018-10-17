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17 Ekim 2018 Çarşamba 11:01

Diyarbakır’da trafik kazası: 1’i ağır 2 yaralı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde bir minibüsün, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da trafik kazası: 1'i ağır 2 yaralı
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Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde bir minibüsün, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ergani ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır’dan Ergani’ye gitmekte olan S.İ. (25) idaresindeki 34 JN 1724 plakalı içinde kuru kayısı olan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Kazada, sürücü S.İ. ile beraberinde bulunan A.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan S.İ.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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