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10 Ekim 2018 Çarşamba 11:47

Diyarbakır’da uyuşturucuya darbe

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünce son bir ay içerisinde yapılan çalışmalarda, 45 bin 876 kök kenevir bitkisi, 675 kilo 803 gram kubar esrar, 1 ton 187 kilo 960 gram toz esrar, eroin, skunk, uyuşturucu hap ve metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlarda, müzik aletlerinin içerisine sakladığı uyuşturucuyu kargoyla başka illere göndermeye çalışan şahıslar da yakalandı.

Diyarbakır'da uyuşturucuya darbe
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Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünce son bir ay içerisinde yapılan çalışmalarda, 45 bin 876 kök kenevir bitkisi, 675 kilo 803 gram kubar esrar, 1 ton 187 kilo 960 gram toz esrar, eroin, skunk, uyuşturucu hap ve metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlarda, müzik aletlerinin içerisine sakladığı uyuşturucuyu kargoyla başka illere göndermeye çalışan şahıslar da yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik son 1 ay içerisinde 146 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 45 bin 876 kök kenevir bitkisi, 675 kilo 803 gram kubar esrar, 1 ton 187 kilo 960 gram toz esrar, 4 kilo 507 gram skunk, 7 gram plaka esrar, 140 gram eroin, 2 kilo 472 gram metamfetamin, bin 233 adet ecstasy, 130 adet captagon ve 54 adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonlarda, 169 şahıs yakalanırken, bunlardan 34’ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Ayrıca, Diyarbakır genelinde 6-7 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, kargo toplama merkezinde yapılan kontroller neticesinde, Diyarbakır’dan kargo aracılığıyla gönderilecek müzik aletlerinin içerisine gizlenmiş vaziyette 173 kilogram toz esrar ile Diyarbakır-Bingöl karayolu üzerinde 2 adet araçta yapılan aramalarda 103 kilo 150 gram toz esrar ele geçirildi. 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
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