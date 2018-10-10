ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Ekim 2018 Çarşamba 22:27

Doğa yürüyüşünde mahsur kalan kadınları Sahil Güvenlik kurtardı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde çıktıkları doğa yürüyüşünde havanın kararmasıyla mahsur kalan 20 kadın, Göcek Sahil Güvenlik 27 Bot Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, 20 kişilik Likya Kadınları yürüyüş...

Doğa yürüyüşünde mahsur kalan kadınları Sahil Güvenlik kurtardı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Muğla’nın Fethiye ilçesinde çıktıkları doğa yürüyüşünde havanın kararmasıyla mahsur kalan 20 kadın, Göcek Sahil Güvenlik 27 Bot Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, 20 kişilik Likya Kadınları yürüyüş grubu bugün öğlen saatlerinde Yanıklar Mahallesi’ndeki Günlüklü Koyu’ndan doğa yürüyüşüne çıktı. Havanın kararması ve patika yolun bozuk ve engebeli olmasından dolayı ormana giremeyen kadınlar, Göcek Mahallesi Tehneli mevkisinde sahile çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istediler. Göcek Sahil Güvenlik 27 Bot Komutanlığı ekipleri grubun bulunduğu koya giderek, kadınları Sahil Güvenlik Botuna aldı. Botla Göcek Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen kadınlar, burada bekleyen servisle Fethiye’ye geri döndüler.

Likya Kadınları Lideri Müge Erkartal yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 12 kilometrelik bir parkurda yürüyüşe çıktık. Patikanın bir kısmında yürüyüş sırasında çok zorlandık. Devam edemeyeceğimizi düşündük. İnlice’ye yakın bir yerde kaldık. Hava da kararınca ormana girmemek için deniz kenarına çıktık ve sahil güvenlik ekiplerinden yardım istedik. Hiçbirimizde sorun yok. Hepimiz sağlıklıyız. Sahil Güvenlik ekiplerine çok teşekkür ederiz" diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku