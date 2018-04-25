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25 Nisan 2018 Çarşamba 15:54

Doğu Karadeniz’de Mart ayında trafik kazalarında 580 kişi yaralandı

Doğu Karadeniz Bölgesinde 2018 yılının Mart ayında polis bölgesinde gerçekleşen trafik kazalarında 9 kişi hayatını kaybederken, 580 kişi de yaralandı.

Doğu Karadeniz'de Mart ayında trafik kazalarında 580 kişi yaralandı
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Doğu Karadeniz Bölgesinde 2018 yılının Mart ayında polis bölgesinde gerçekleşen trafik kazalarında 9 kişi hayatını kaybederken, 580 kişi de yaralandı.

2018 yılının Mart ayında Türkiye genelinde 260 ölümlü trafik kazası gerçekleşirken, Doğu Karadeniz Bölgesindeki Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon illerinde 321 ölümlü ve yaramalı trafik kazası gerçekleşti. Bölgede Mart ayında en çok ölümlü, yaramalı trafik kazasının gerçekleştiği il Trabzon olurken, Rize ve Artvin’de ölümlü trafik kazası yaşanmadı.

Artvin’de Mart ayında 33 ölümlü ve yaramalı trafik kazaları meydana gelirken, bu kazalarda 70 kişi yaralandı.Giresun’da 69 maddi hasarlı, 77 ölümlü-yaramalı trafik kazası gerçekleşirken, 153 kişi yaralandı.

Gümüşhane ölümlü ve yaramalı trafik kazalarının en az yaşandığı illerden biri olurken, buradaki kazalarda 55 kişi yaralandı. Rize’de meydana gelen 69 ölümlü ve yaralamalı trafik kazasında ise hayatını kaybeden olmazken, 88 kişi yaralandı. Bölgede en fazla ölümlü kazaların yaşandığı il olan Trabzon’da da, meydana gelen 117 ölümlü ve yaralamalı trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 185 kişi de yaralandı.

Bölgede 2018 yılının ilk üç ayında toplamda 826 ölümlü ve yaramalı trafik kazası gerçekleşirken, bu kazalarda 1478 kişi yaralandı, 13 kişi hayatını kaybetti.
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