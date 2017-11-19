Mobil Künye Sitene Ekle İletişim
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Kasım 2017 Pazar 16:36

Doğubayazıt’ta bıçaklı kavga: 1 ölü

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde çıkan kavgada, 16 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldürüldü.

Doğubayazıt'ta bıçaklı kavga: 1 ölü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Malatya Haberleri Gündem Malatya'da takip edilir.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde çıkan kavgada, 16 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, dün 16 yaşındaki Jiyan Can adlı çocuk ile bir grup genç arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada bıçaklanan Jiyan Can Doğubayazıt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Jiyan Can hayatını kaybetti. Kavga sonrasında zanlıların kaçtığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Loading...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar.




İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Haberi Oku

<