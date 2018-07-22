Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde 2’si tır 4 aracı ateşe verip kaçan teröristlere yönelik operasyon başlatıldı. Teröristler gece boyu ateş altına alındı.Dün Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi ile Van’ın Çaldıran ilçesi arasında bulunan Tendürek Dağı bölgesinde PKK’lı teröristler yolu trafiğe kapatmıştı. Teröristler 2’si tır toplamda 4 aracı ateşe vererek yaktı. Yakılan araçların dumanı gökyüzünü kapladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik güçleri ile teröristler arasında sıcak temas sağlandı. Gece boyu teröristler ateş altına alındı. Bölgede operasyon devam ediyor.
Doğubayazıt’ta kaçan teröristler ateş altına alındı
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde 2’si tır 4 aracı ateşe verip kaçan teröristlere yönelik operasyon başlatıldı. Teröristler gece boyu ateş altına alındı.