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22 Temmuz 2018 Pazar 10:37

Doğubayazıt’ta kaçan teröristler ateş altına alındı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde 2’si tır 4 aracı ateşe verip kaçan teröristlere yönelik operasyon başlatıldı. Teröristler gece boyu ateş altına alındı.

Doğubayazıt'ta kaçan teröristler ateş altına alındı
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Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde 2’si tır 4 aracı ateşe verip kaçan teröristlere yönelik operasyon başlatıldı. Teröristler gece boyu ateş altına alındı.

Dün Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi ile Van’ın Çaldıran ilçesi arasında bulunan Tendürek Dağı bölgesinde PKK’lı teröristler yolu trafiğe kapatmıştı. Teröristler 2’si tır toplamda 4 aracı ateşe vererek yaktı. Yakılan araçların dumanı gökyüzünü kapladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik güçleri ile teröristler arasında sıcak temas sağlandı. Gece boyu teröristler ateş altına alındı. Bölgede operasyon devam ediyor.
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