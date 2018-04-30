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30 Nisan 2018 Pazartesi 17:52

Doğubayazıt’ta trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde kamyonet ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, A.U idaresindeki 04 AF 682 plakalı kamyonet, ilçeye bağlı Suluçem...

Doğubayazıt'ta trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
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Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde kamyonet ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, A.U idaresindeki 04 AF 682 plakalı kamyonet, ilçeye bağlı Suluçem köyü yakınlarında sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen İran plakalı tırla çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü A.U. ve yanında bulunan Y.E. olay yerinde yaşamını yitirdi. İsmi öğrenilemeyen tır süsücüsü ise kazada yaralandı. Olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı tır sürücüsü hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi ise morga kaldırıldı.
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