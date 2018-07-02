Doğum günü dönüşü 3 gencin hayatını kaybettiği kazaya jet tahliye

Florya E-5’de doğum günü kutlaması dönüşü makas atarak kaza yapan ve araçtaki üç gencin ölümüne neden olan alkollü sürücü, tahliye edildi. Karara ölen gençlerin aileleri tepki gösterdi.

Florya E-5’de doğum günü kutlaması dönüşü makas atarak kaza yapan ve araçtaki üç gencin ölümüne neden olan alkollü sürücü, tahliye edildi. Karara ölen gençlerin aileleri tepki gösterdi.

25 Şubat gecesi Florya E-5 Karayolu’nda meydana gelen olayda doğum günü kutlamasından dönen gençlerin içerisinde bulunduğu araç kaza yapmış, olayda 3 genç hayatını kaybetmişti. Kaza sonrası yaralıların ifadesini alan polis, aracı kullanan alkollü sürücü Yaman Bayraktaroğlu’nun kazaya sebebiyet verdiğini belirledi.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan sürücüsü Yaman Bayraktaroğlu, kazadan üç ay sonra adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi. Savcılık tahliyeye itiraz etti ancak mahkeme itirazı reddetti.

Kazada hayatını kaybeden Deniz Ulaş Saral (26), Ozan Börekçi (27) ve Çağlar Yılmaz’ın (27) aileleri de tahliye kararına tepki gösterdi.