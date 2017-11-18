Dolandırıcı: 'Aklım hala yapamadıklarımda'

Kahramanmaraş’ta dolandırıcılık suçundan 53 yıl hapis cezasına çarptırılan cezaevi firarisi, bir binanın inşaatında çalışırken kıskıvrak yakalandı. Şahıs, "Aklım yaptıklarımda değil yapamadıklarımda" dedi.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 53 yıl hapis cezası ile aranan ve Kocaeli Kandıra Açık Cezaevi firarisi olan 25 yaşındaki Mustafa K.’yı yakalamak için özel bir ekip oluşturdu. Uzun soluklu bir takip yapan sivil polis timleri, hükümlüyü yakalamak için irtibata geçmesi muhtemel kişilerin izini sürerek araştırma yaptı. Birçok adreste araştırma yapan polis ekipleri, topladığı bilgiler ile Mustafa K’ya adım adım yaklaştı. Ekipler, şahsın Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Necip Fazıl Mahallesi’nde bir inşaatta çalıştığını tespit etti ve inşaat alanına operasyon yaptı. Operasyonda inşaatta montalama işi yaparken yakalanan zanlı, "Aklım yaptıklarımda değil hala yapamadıklarımda" dedi.



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2015 yılında Kocaeli Kandıra Cezaevinden firar eden, bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık gibi suçlardan oluşan 51 suç dosyasından aranan ve hakkında 53 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mustafa K. işlemleri yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen zanlı Mustafa K, "Dönüşüm muhteşem olacak" dedi.