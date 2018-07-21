İstanbul (İHA) – Beşiktaş Dolmabahçe’de asfalt altındaki deformasyon nedeniyle meydana gelen çökmenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ekiplerince onarılmasının ardından yol araç trafiğine açıldı.Beşiktaş Kabataş Dolmabahçe yolu üzerinde dün akşam saatlerinde asfalt altındaki deformasyon nedeniyle çökme meydana geldi. Çökme sonrası yolun Kabataş istikameti ulaşıma kapatılmasının ardından başlatılan çalışmalar tamamlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin gece boyu süren onarım ve asfaltlama çalışmalarının saat 06:00 itibariyle tamamlanmasının ardından yol trafiğe açıldı.
Dolmabahçe’de çöken yol onarılıp yeniden trafiğe açıldı
İstanbul (İHA) – Beşiktaş Dolmabahçe’de asfalt altındaki deformasyon nedeniyle meydana gelen çökmenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ekiplerince onarılmasının ardından yol araç trafiğine açıldı.Beşiktaş Kabataş Dolmabahçe...