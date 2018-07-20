Dolmabahçe’de yol çöktü

Beşiktaş Dolmabahçe’de henüz bilinmeyen bir nedenle yol çöktü. Polis ekipleri göçüğün çevresine güvenlik şeridi çekti, yol trafiğe kapatıldı.

Beşiktaş Dolmabahçe’de henüz bilinmeyen bir nedenle yol çöktü. Polis ekipleri göçüğün çevresine güvenlik şeridi çekti, yol trafiğe kapatıldı.

Beşiktaş Dolmabahçe’de saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yol çöktü. Olay yerine sevk edilen trafik polisleri göçüğün etrafına güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Yol trafiğe kapatılırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler de olay yerine gelerek çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.