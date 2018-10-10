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10 Ekim 2018 Çarşamba 13:02

Dolmuş ile panelvan minibüsü çarpıştı: 6 yaralı

Samsun’da dolmuş ile panelvan minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Dolmuş ile panelvan minibüsü çarpıştı: 6 yaralı
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Samsun’da dolmuş ile panelvan minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesinin Bahçelievler Mahallesi 100. Yıl Bulvarı Meskenler Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Şen (25) idaresindeki 55 BY 903 plakalı panelvan minibüsü ile Aşkın Şentürk’ün (40) kullandığı 55 D 1531 plakalı dolmuş çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsüyle birlikte dolmuşta yolcu olarak bulunan Esra Ateş (45), Serkan Altundal (20), Hikmet Bodur (26) ve Seda Memu (29) yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince ambulanslarla Gazi Devlet hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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