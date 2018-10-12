ASAYİŞ:
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12 Ekim 2018 Cuma 17:59

Dolmuşçu kavgasında 3 tutuklama

Gaziantep’in Nizip ilçesinde 1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Dolmuşçu kavgasında 3 tutuklama
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Gaziantep’in Nizip ilçesinde 1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Nizip ilçesi Mustafa Kökmen Bulvarı üzerinde Gaziantep-Nizip arası yolcu taşımacılığı yapan iki firma sahibi ve çalışanları arasında çıkan kavgada Hüseyin Uygur yaşamını yitirmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla bağlantılı 3 kişi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Zanlılar A.Y., S.Y. ve A.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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