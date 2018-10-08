Dolmuşçuların ceza protestosu

Bursa’da şehir içi dolmuşçuluk yapan bir grup şoför, araçlarına kesilen trafik cezalarını protesto etmek için yol kapattı.Edinilen bilgiye göre, Bursa’da şehir içi dolmuşçuluk yapan bir grup şoföre, yol üzerinden yolcu aldıkları...

Bursa’da şehir içi dolmuşçuluk yapan bir grup şoför, araçlarına kesilen trafik cezalarını protesto etmek için yol kapattı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa’da şehir içi dolmuşçuluk yapan bir grup şoföre, yol üzerinden yolcu aldıkları gerekçesi ile ceza kesildi. Her gün ceza kesildiğini iddia eden şoförler, Çekirge Caddesi’nde bir araya gelerek kontak kapattı. Yetkililere tepki gösteren dolmuşçular, meselelerinin bir an önce halledilmesini istedi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yoldan geçen araç sürücülerinin mağdur edilmemesi için yolun açılmasını istedi. Kendilerinin mağduriyetinin giderilmesi için tepki gösteren şoförler, buna bir çare bulunmasını istedi.

Günde 40 lira kazanarak evine ekmek götürdüğünü dile getiren dolmuş şoförü, 110 lira ceza kesildiğini söyledi. Kısa müddet trafiğe kapanan Çekirge Caddesi, polislerin dolmuşçuları ikna etmesi ile açıldı. Şoförler olaysız bir şekilde dağıldı.