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21 Temmuz 2018 Cumartesi 21:45

Domaniç Güney Deresi’nde esrarengiz balık ölümleri korkuttu

Kütahya’nın Domaniç ilçesi Güney köyü deresindeki, çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu. Toplu balık ölümleri piknikçilerin ve vatandaşların tepkisine neden oldu.Edinilen bilgiye göre, Domaniç ilçesine bağlı Muhacırlar, Kozcağız,...

Domaniç Güney Deresi'nde esrarengiz balık ölümleri korkuttu
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Kütahya’nın Domaniç ilçesi Güney köyü deresindeki, çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu. Toplu balık ölümleri piknikçilerin ve vatandaşların tepkisine neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Domaniç ilçesine bağlı Muhacırlar, Kozcağız, Güney ve Böçen köylerinden geçen derede öğle saatlerinde suyun renginin değişmesi sonucu balıkların bir anda kıyıya vurduğu öğrenildi. Güney köyünde piknik yapan vatandaşların yetkililere haber vermesi sonucu olay yerine, İlçe Jandarma ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Cami hoparlörlerinden suya ve balıklara dokunulmaması için anons yapıldı.

Güney Köyü Muhtarı Baki Karaca, yaptığı açıklamada, “Köyümüzden geçen derede bugün öğle saatlerinde telefon geldi. Dereye indim tüm balıklar ölmüş. Buralarda bağ, bahçeler var diğer köylerde dahil bundan dolayı zarar görüyor. Köyde hemen anons verdim. İlçe Jandarma ve Tarım Müdürlüğüne haber verdim. Bu işin bir bedeli olması lazım. Kimler zarar verdiyse bulunup ceza verilmesini istiyoruz. Zararımız çok. Bütün piknikçilerimiz geri gitti, balık tutamadılar. Dere kenarına indiğimde tüm köylüler inmiş piknik yapmak için gelen vatandaşlarda dahil, derede ölmek üzere olan balıkları yaşatmak için çeşmelere taşıdı” dedi.

Piknik yapmak için Güney Deresi’ne gelen vatandaşlardan Hakkı Aykan, “Geldiğimizde su simsiyahtı. Bir saat sonra balık ölümleri görmeye başladık. Sonra vatandaşlarla beraber balıkları çeşmeye taşıdık ama yaşamıyorlar. Bu bir katliamdır” dedi.

İlçe Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri sudan ve balıklardan numune alarak analiz için ilgili laboratuvara gönderdi.
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