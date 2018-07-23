Domaniç’teki balık ölümlerine vatandaşlardan tepki

Kütahya’nın Domaniç ilçesine bağlı Güney Köyü Deresi’ndeki toplu balık ölümlerine vatandaşların tepkisi sürüyor

Cumartesi günü Güney deresinde balık ölümleri nedeniyle çevre köylerden vatandaşlar Güney Deresi’nde toplanarak tepkilerini getirdi.

Yaşları 8 ile 9 arası değişen çocuklardan, Sena Karaca (9), Hatice Koç (8) ve Berkay Yiğit (8) ölü balıklarla gazetecilere gelip, "Balıklarımızı öldürdüler. Yapanların Allah belasını versin" diyerek tepkilerini dile getirdiler.

Güney köyünden Şerife Bahadır, eline aldığı ölü balık ile, "Sorumlulardan hesap sorulsun diye haykırdı" dedi. Bahadır, konuşmasında, “Bunu yapanların bulunmasını istiyoruz. Herkes cezasını çeksin. Bu dereyi mahvetmeye kimsenin hakkı yok, biz bu dere ile bahçeleri suluyoruz” ifadelerini kullandı.

Gelişmeleri yerinde incelemek için Güney köyüne giden Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, "Alınan bilgilere göre, Hamitabat köyündeki (Hidro Elektrik Santrali) HES’teki havuzların temizlenmesinden dolayı kapakların açılması neticesinde meydana geldiği bilgiler arasında. Ama içinde kimyasal madde olup olmadığı tam anlamıyla bilinmiyor. Analizler yapılmak üzere incelemeye gönderildi. Suyun pisliğinden dolayı balıkların çoğunun öldüğü görülmektedir. Sorumluların cezalandırılması için mücadelemizi devam ettireceğiz. Ancak bu hukuki yönden gereken neyse yapılacaktır. Tabi ki biz HES’e karşı değiliz ama belirli bir sorumluluk dahilin de bunlara izin veriyorlar. Bunlarda maalesef kendi sorumluluklarını yerine getirmedikleri anlaşılıyor. Bu sorumlulukları yerine getirmeyenlerin cezalandırılmasını istiyoruz. Ayrıca, Domaniç halkının duyarlılığından ötürü teşekkür ediyorum. O gün burada can çekişen balıkları birçoğunu temiz sulara taşımaları bir insanlık örneğidir” dedi.

Güney Köyü Muhtarı Baki Karaca, balık ölümlerinin önüne geçilmesini istedi.

Bu arada, balıkların ölüm nedenleriyle çalışmaların sürdüğü belirtildi. (TY-EFE)