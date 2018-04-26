Döner bıçağıyla eşini yaralayan sanık hakim karşısına çıktı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde cezaevinden firar ettikten sonra eşini alışveriş merkezinde döner bıçağıyla yaralayan sanığın yargılanmasına başlandı.

12 Mayıs 2017’de cezaevinden firar eden ve 15 Mayıs 2017 tarihinde ilçede bulunan alışveriş merkezinde eşi Melek A.’yı döner bıçağı ile yaralayan Oğulcan A.’nın yargılanmasına Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Duruşmaya mağdur Melek A., "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "yaralama" suçlarından yargılanan tutuklu sanık Oğulcan A. ile yakınları, tarafların avukatları ile Fethiye Kadın Platformu üyeleri katıldı.

İlk duruşmada savunma yapan sanık Oğulcan A, "Eşen Açık Cezaevinde kalırken eşimin beni aldattığı haberlerini aldım. Cezaevinden kaçtım. Eşime daha önce de dikkat etmesi gerektiğini söylemiştim. Eşimin kendi akrabaları da bana bunları söyledi. Cezaevinden kaçtıktan sonra çocuklarımı görmek için eşimle buluştum. Çok fazla düşmanım olduğu için yanımda döner bıçağı taşıyorum. O gün de alışveriş merkezinde buluştum, aynı konular nedeniyle tartıştık. Yanımda sakladığım bıçakla eşimi korkutmak istedim. Amacım öldürmek değildi" dedi.

Eşinin sürekli erkekliğine ve babalığına laf söylediğini iddia eden Oğlucan A., cezaevinde kaldığı sürenin de göz önünde bulundurularak tutuksuz yargılanmayı talep etti.

Kocası tarafından bıçaklanan mağdur Melek A. ise, eşiyle cezaevine girmeden de sürekli tartışmaya başladıklarını ve bu yüzden boşanma davası açtığını söyledi. Eşinin kendisini arayarak cezaevinden firar ettiğini, çocukları görmek bahanesiyle görüşmek istediğini söyleyen Melek A., “Bana kucağımda çocuk varken döner bıçağıyla vurmaya başladı. Yanımdaki arkadaşlarımız Oğulcan’a ’yapma’ diye bağırdı. Ben de ’yardım edin’ diye bağırdım. Bir kadın haricinde yardım eden olmadı. Bana döner bıçağıyla vurarak hakaret etti. Olayın ardından da kaçtı. Oğulcan’ın ilişkim olduğu yönündeki iddiaları doğru değil. O cezaevindeyken bir ilişkim olmadı. Herkesin olduğu gibi benim de sosyal arkadaşlarım var” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, dosyada adı geçen tanıkların dinlenmesi, Oğulcan A.’nın tutuklu yargılanmasına karar vererek duruşmayı ileri tarihe erteledi.

Fethiye Kadın Platformu üyeleri de Melek A.’ya destek olmak için adliyeye geldi. Mahkeme çıkışı açıklama yapan Melek A., eşinin kendisini yaralamasını "Namus için yaptım" diyerek olayın üstünü örtmeye çalıştığını savundu. Eşinin cezaevinden çıkınca yine hayatına müdahale edeceğini söyleyen Melek A., şöyle konuştu: "O gün de amacı beni öldürmekti. Umarım mahkeme heyeti doğru kararı verir ve gereken cezayı alır."