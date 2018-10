17 Ekim 2018 Çarşamba 19:06

Döner bıçaklı gaspçı kamerada

Tekirdağ’da girdiği benzin istasyonunun market görevlisini elindeki döner bıçağı ile tehdit ederek kasadaki 600 TL’yi gasp eden şüpheli güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Görüntüleri izleyen polis şüpheliyi suç aleti döner bıçağı ile birlikte yakaladı.