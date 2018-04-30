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30 Nisan 2018 Pazartesi 12:39

Döner bıçaklı saldırgan güvenlik kamerasında

Adana’da Galatasaray-Beşiktaş maçının ardından kafeden çıkan taraftarlar arasında çıkan, 1’i ağır 3 kişinin yaralandığı kavgada bıçak ve döner bıçağıyla taraftarları kovalayan şahıslar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.Edinilen...

Döner bıçaklı saldırgan güvenlik kamerasında
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Adana’da Galatasaray-Beşiktaş maçının ardından kafeden çıkan taraftarlar arasında çıkan, 1’i ağır 3 kişinin yaralandığı kavgada bıçak ve döner bıçağıyla taraftarları kovalayan şahıslar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Galatasaray - Beşiktaş maçının ardından kafelerden çıkan taraftar grupları karşı karşıya geldi. Tarafların arasındaki tartışma, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. 3 kişinin yaralandığı kavgada döner bıçağıyla boğazından yaralanan Taylan Çınar’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken polis olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

Kavga sırasında bıçak ve döner bıçağıyla taraftarları kovalayan şüpheliler, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
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