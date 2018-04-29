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29 Nisan 2018 Pazar 11:45

Döner salonunda patlama

Adıyaman’da, bir döner salonunda bilinmeyen nedenden dolayı meydana gelen patlamada 1 kişi yaralanırken, 2 kişi de şoka girdi.Edinilen bilgiye göre, Hoca Ömer Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir döner salonunda bilinmeyen nedenlerden dolayı...

Döner salonunda patlama
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Adıyaman’da, bir döner salonunda bilinmeyen nedenden dolayı meydana gelen patlamada 1 kişi yaralanırken, 2 kişi de şoka girdi.

Edinilen bilgiye göre, Hoca Ömer Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir döner salonunda bilinmeyen nedenlerden dolayı patlama meydana geldi. Patlamanın meydana gelmesiyle döner salonundan alevler ve dumanlar yükseldi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde alevler söndürüldü. Olayda yaralanan ismi öğrenilemeyen 1 kişi otomobille, şoka giren Merve S. ile Kübra A. ise olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaşanan patlamanın aspiratör cihazından kaynaklandığı öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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