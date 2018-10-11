’Döngel Karhanesi’ filmi gerçek oldu

Bursa polisinin operasyonuyla çökertilen fuhuş şebekesinin Adana’da işlettiği genelevdeki 2 eve mahkeme kararıyla kayyum atandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin Adana, Mersin ve İzmir’den Bursa’ya getirdikleri kadınlara fuhuş yaptıran şebekeye yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 11’i tutuklandı. Günlük 50 bin lira kazanan ve lüks bir hayat sürdüğü belirlenen şebekeye ait 16 lüks araç, 10 ev ile arsa ve şirket olmak üzere 3 milyon 298 bin değerindeki mal varlıklarına el konuldu.

Şebekenin işlettiği Adana’daki genelevdeki iki eve de mahkeme kararıyla kayyum atanmasına hükmedildi. Kararda, "2 gayrimenkulün Sosyal Konut (Genelev) olduğu, (her ne kadar şüphelinin adına kayıtlı olsa da üçüncü şahsa kiralanmış olabileceği hususunun atanan kayyum tarafından değerlendirilmesi), kayyum olarak görevlendirilmesi yapılacak olan kişilerin ilgili ilin Vergi Dairesi Başkanlığınca görevlendirilmesi” denildi.

Bu arada, Adanalı vatandaşlar geneleve kayyum atanmasını olumlu bulduklarını belirterek, "Devletimizin bir bildiği var ki kayyum atadı" dedi.

"Döngel Karhanesi" filmi gibi

Mahkeme kararıyla genelevdeki 2 eve kayyum atanması, Metin Akpınar’ın başrolünü oynadığı ‘Döngel Karhanesi’ sinema filmini akla getirdi. Film, bir genelev sahibinin bankadan aldığı krediyi geri ödeyememesi nedeniyle, bankanın geneleve el koymasıyla başlar. Daha sonra bankaya fon tarafından el konulmasıyla birlikte, genelev de fona geçer. Ankara, işletmelerden herhangi birinden kar etmenin peşine düşer ve en uygununun ’Döngel Eğlence Tesisleri’ olduğuna karar vererek, işletmeyi kara geçirmesi için bir memurunu görevlendirir. Batık işletmeleri kara geçirme konusunda deneyimli olan memurun, ’Döngel Eğlence Tesisleri’nin bir genelev olduğunu öğrenmesi ve burayı dönüştürme çalışmaları sürecinde yaşananları, kara mizah tarzıyla anlatıyor.