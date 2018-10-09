ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Ekim 2018 Salı 14:24

Drone ile tespit edildi, yasa dışı avcılık yapanlar cezayı yedi

Mersin’de yasa dışı su ürünleri avcılığı yaparken drone’ye yakalanan 4 balıkçı teknesine 55 bin 207 lira para cezası kesildi.Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı ekipler, Berdan Çayı ile Seyhan...

Drone ile tespit edildi, yasa dışı avcılık yapanlar cezayı yedi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Mersin’de yasa dışı su ürünleri avcılığı yaparken drone’ye yakalanan 4 balıkçı teknesine 55 bin 207 lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı ekipler, Berdan Çayı ile Seyhan Nehri’nin denize döküldüğü bölgede yasa dışı su ürünleri avcılığı yapıldığının bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, drone destekli kontrollerini sıklaştırdı. Yapılan çalışmalar sonucunda 4 balıkçı teknesini belirleyen ekipler, yasa dışı avcılık yaptıkları için teknelere 55 bin 207 lira para cezası kesti. Ayrıca misinadan yapılan ve hayalet ağ olarak bilinen 200 metrelik tuzak ağına da el konuldu.

Yasa dışı avcılığa yönelik çalışmaların devam edeceği bildirildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku