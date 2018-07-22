Düğün konvoyunda yol verme kavgası kanlı bitti

Kastamonu’da düğün konvoyu esnasında yol verme tartışmasında iki kişi bıçaklanarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da merkez Alpı köyünde bir yakınlarının düğününe katılan Orhun A. (28), Onur K. (27) ve Mesut K. (28) arasında, düğün konvoyu esnasında yol verme meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın yerini kavgaya bırakması üzerine Orhun A., yanında bulundurduğu bıçakla Onur K. ve Mesut K.’yi bıçaklayarak yaraladı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar Onur K. ve Mesut K., Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Orhun K. ise, jandarma ekiplerince suç aleti bıçakla birlikte gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.