ASAYİŞ:
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24 Nisan 2018 Salı 13:29

Düğün konvoyunu kana bulayacaklardı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir düğün öncesi havaya rastgele ateş açan 3 şahıs Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına aldı.

Düğün konvoyunu kana bulayacaklardı
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir düğün öncesi havaya rastgele ateş açan 3 şahıs Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Adapazarı ilçesi Orta Mahalle Ulus Caddesi üzerinde düğün konvoyunda havaya rastgele ateş açan şahıslar kameradan tespit edildi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri havaya tüfek ve tabanca ile ateş açan İ.A, E.T.Y. ve M.E.Y.’yi yakaladı. Şüphelilerin kullandığı iki tabanca ve bir pompalı tüfek ise muhafaza altına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından alınan sağlık raporu sonrasında adliyeye sevk edildi.
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