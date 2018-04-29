ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

29 Nisan 2018 Pazar 15:50

Düğün sabahı karısını 16 bıçak darbesiyle öldüren şahsa ömür boyu hapis istemi

Bursa’da düğün sabahı resmi nikahlı eşini 16 bıçak darbesiyle öldüren şahıs hakkında ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şahsın cinayetten önce de eşini darp ederek ormanlık alanda bir ağaca bağladığı öğrenildi.Bursa’nın...

Düğün sabahı karısını 16 bıçak darbesiyle öldüren şahsa ömür boyu hapis istemi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Bursa’da düğün sabahı resmi nikahlı eşini 16 bıçak darbesiyle öldüren şahıs hakkında ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şahsın cinayetten önce de eşini darp ederek ormanlık alanda bir ağaca bağladığı öğrenildi.

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi İlkbahar Sokak’ta meydana gelen olayda Metehan Y. (23), ailesinin evlenmelerine izin vermemesi üzerine kaçırıp resmi nikah kıydığı Güllü Y.’yi (22) düğün yapacakları günün sabahı aralarında çıkan tartışma sonucu 16 bıçak darbesiyle öldürmüştü. Cinayetin ardından kaçan Metehan Y., saklandığı tarlada polis tarafından yakalanmıştı. Metehan Y., ilk ifadesinde kına gecesinde kendisine ’Eşin seni aldatıyor’ denildiğini, bu sözlerden sonra uyuyamadığını ve sabah eşiyle konuşmak istediğini belirtti. Konuşurken aralarında tartışma çıktığını, daha sonra boğuşmaya başladıklarını söyleyen zanlı, o sırada elinde bıçak olduğunu, eşini nasıl bıçakladığını hatırlamadığını dile getirdi.

Darp edip ormanda bir ağaca bağlamış

Metehan Y. hakkında hazırlanan iddianame, Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Cumhuriyet Savcısı Gökhan Yılmaz tarafından hazırlanan iddianamede, uyuşturucu kullanıcısı olduğu belirtilen Metehan Y.’nin daha önce de eşini döverek gece ormanlık bir alanda ağaca bağlayıp oradan ayrıldığı, genç kadının kurtulduktan sonra devriye gezen jandarma ekiplerinden yardım istediği fakat eşinden şikayetçi olmadığı belirtildi. Bu olaydan sonra genç kızın Metehan Y.’den uzak kalması için bir akrabasının yanına yerleştirildiği belirtilen iddianamede, Güllü Y.’nin yanında kaldığı akrabası Dilek Y.’ye, "Metahan ile 16 yaşından bu yana tanışıyorum. Beni çok seviyor. Ben de onu çok seviyorum. Bana zarar verebilecek biri değil. En fazla bu şekilde bir ağaca bağlar ve bırakır. Bana el kaldırır ancak kıyamadığı için vuramaz" dediği ifade edildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku