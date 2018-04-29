Düğün sabahı karısını 16 bıçak darbesiyle öldüren şahsa ömür boyu hapis istemi

Bursa’da düğün sabahı resmi nikahlı eşini 16 bıçak darbesiyle öldüren şahıs hakkında ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şahsın cinayetten önce de eşini darp ederek ormanlık alanda bir ağaca bağladığı öğrenildi.

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi İlkbahar Sokak’ta meydana gelen olayda Metehan Y. (23), ailesinin evlenmelerine izin vermemesi üzerine kaçırıp resmi nikah kıydığı Güllü Y.’yi (22) düğün yapacakları günün sabahı aralarında çıkan tartışma sonucu 16 bıçak darbesiyle öldürmüştü. Cinayetin ardından kaçan Metehan Y., saklandığı tarlada polis tarafından yakalanmıştı. Metehan Y., ilk ifadesinde kına gecesinde kendisine ’Eşin seni aldatıyor’ denildiğini, bu sözlerden sonra uyuyamadığını ve sabah eşiyle konuşmak istediğini belirtti. Konuşurken aralarında tartışma çıktığını, daha sonra boğuşmaya başladıklarını söyleyen zanlı, o sırada elinde bıçak olduğunu, eşini nasıl bıçakladığını hatırlamadığını dile getirdi.

Darp edip ormanda bir ağaca bağlamış

Metehan Y. hakkında hazırlanan iddianame, Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Cumhuriyet Savcısı Gökhan Yılmaz tarafından hazırlanan iddianamede, uyuşturucu kullanıcısı olduğu belirtilen Metehan Y.’nin daha önce de eşini döverek gece ormanlık bir alanda ağaca bağlayıp oradan ayrıldığı, genç kadının kurtulduktan sonra devriye gezen jandarma ekiplerinden yardım istediği fakat eşinden şikayetçi olmadığı belirtildi. Bu olaydan sonra genç kızın Metehan Y.’den uzak kalması için bir akrabasının yanına yerleştirildiği belirtilen iddianamede, Güllü Y.’nin yanında kaldığı akrabası Dilek Y.’ye, "Metahan ile 16 yaşından bu yana tanışıyorum. Beni çok seviyor. Ben de onu çok seviyorum. Bana zarar verebilecek biri değil. En fazla bu şekilde bir ağaca bağlar ve bırakır. Bana el kaldırır ancak kıyamadığı için vuramaz" dediği ifade edildi.