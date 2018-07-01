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01 Temmuz 2018 Pazar 13:53

Düğünde dehşete düşüren görüntüler

Afyonkarahisar’da bir düğünde çekilen görüntüler “Bu kadar da olmaz artık” dedirtti.

Düğünde dehşete düşüren görüntüler
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Afyonkarahisar’da bir düğünde çekilen görüntüler “Bu kadar da olmaz artık” dedirtti.

Afyonkarahisar’ın merkez ilçesine bağlı Beyyazı beldesinde bir düğünde çekilen görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü. Amatör kameralara yansıyan olayda bir düğüne katılan davetliler, silahlar ve tüfeklerle rastgele etrafa ateş ediyor. Bu sırada oyun alanına gelen ve pantolonunun arkasından çıkardığı gözlenen silahı çıkaran yaşı ufak çocuk bir süre burada etrafı izliyor. Zaman sonra namluya mermiyi de kendi süren çocuk, etrafa yaklaşık 5 el ateş ediyor. Çocuğun eline silah verilmesi ve etrafa tehlike oluşturacak şekilde ateş etmesi, sosyal medya da büyük tepki topladı. Düğünde bulunan diğer çocuklar da, yere düşen mermileri topluyor.
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