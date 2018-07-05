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05 Temmuz 2018 Perşembe 14:12

Düğünde kız ve erkek tarafı birbirine girdi

Erzurum’da dün akşam saatlerinde yapılacak düğünde ’salona erkek alınmayacak’ tartışması kız ve erkek tarafını birbirine düşürdü. Düğün, kavga nedeniyle iptal edildi.Olay dün akşam saatlerinde Erzurum Cumhuriyet Caddesinde bulunan...

Düğünde kız ve erkek tarafı birbirine girdi
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Erzurum’da dün akşam saatlerinde yapılacak düğünde ’salona erkek alınmayacak’ tartışması kız ve erkek tarafını birbirine düşürdü. Düğün, kavga nedeniyle iptal edildi.

Olay dün akşam saatlerinde Erzurum Cumhuriyet Caddesinde bulunan bir düğün salonunda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, düğünden önce kız tarafı ve erkek tarafı kendi aralarında düğüne sadece kadınların gireceği konusunda anlaşma sağladı. Fakat düğünün başladığı sıralarda iddiaya göre erkek tarafından 4-5 kişi salona girmeye çalıştı. Karşı tarafın itirazı sonucu taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Salona girmeye çalışan erkekler, kız tarafından bir kadına yumruk attı. Yumruğun etkisiyle yere düşen kadın olay yerine çağrılan ambulansa alınarak tedavisi yapıldı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken yapılan anonsla düğün iptal edildi.
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