ASAYİŞ:
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09 Ekim 2018 Salı 08:39

Düğünde silah sesleri, müzik sesini bastırdı

Çorum’daki bir düğünde genç bir grup, davetlilere aldırış etmeden tabanca ve pompalı tüfeklerle gökyüzüne ateş açtı.

Düğünde silah sesleri, müzik sesini bastırdı
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Çorum’daki bir düğünde genç bir grup, davetlilere aldırış etmeden tabanca ve pompalı tüfeklerle gökyüzüne ateş açtı.

Çorum’da bir düğünde ortaya çıkan genç bir grup çevredeki onca davetliye aldırış etmeden tabanca ve pompalı tüfeklerle adeta gökyüzünü taradı. Silah sesleri zaman zaman düğünde çalınan müzik sesini de bastırdı. İskilip ilçesinde bir düğün törenine katılan ve bir siyasi partinin üyesi oldukları öne sürülen gençler, ellerindeki tabanca ve pompalı tüfeklerle çevredeki çocuklara aldırış etmeden havaya ateş etti. Silahların ateşlendikten sonra damadın kulaklarını tıkaması da dikkat çekti. Hızını alamayan bir kişinin grup halinde atış yapıldıktan sonra tabancayla havaya ateş etmeyi sürdürmesi kameralara da yansıdı.
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