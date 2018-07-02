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02 Temmuz 2018 Pazartesi 02:02

Düğünde takı kavgası... Kayınpederi tarafından darp edilen gelin hastaneye kaldırıldı

Düğünde takı yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada darp edilerek yaralanan gelin hastaneye kaldırıldı.Çanakkale’nin Biga ilçesinde köşklübağ düğün salonunda erkek ve kız tarafı arasında takı nedeniyle çıktığı iddia edilen...

Düğünde takı kavgası... Kayınpederi tarafından darp edilen gelin hastaneye kaldırıldı
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Düğünde takı yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada darp edilerek yaralanan gelin hastaneye kaldırıldı.

Çanakkale’nin Biga ilçesinde köşklübağ düğün salonunda erkek ve kız tarafı arasında takı nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada gelin kayınpederi tarafından darp edildi. İddiaya göre veteriner damat Onur Yayla ve yakınları düğün öncesi gelin arzuhalci Sevda Gökkaya’yı evinden alarak Köşklübağ düğün salonuna getirdi. Düğünde takı merasiminin ardından kız tarafı takıların kendilerinde kalacağını söyleyince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya dönüşen olayda gelin kayınpederi tarafından darp edildi. Gelin Gökkaya Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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