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07 Ekim 2018 Pazar 12:11

Düğünde vurulan şahıs ağır yaralandı

Samsun’da düğün töreninde silahla vurulan bir kişi ağır yaralandı.

Düğünde vurulan şahıs ağır yaralandı
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Samsun’da düğün töreninde silahla vurulan bir kişi ağır yaralandı.

Olay, Samsun’un Terme ilçesi Sakarlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün töreninde silahla vurulan Mevlüt T. (57) yaralandı. Ağır yaralanan Mevlüt T., kaldırıldığı Terme Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Jandarma, Mevlüt T.’nin kazara mı vurulduğunu yoksa olaya kaza süsü verilip husumeti olduğu kişiler tarafından mı vurulduğunu araştırıyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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